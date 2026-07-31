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Felino especial volta a andar graças à criatividade de funcionários de abrigo

'Gelato' tem dificuldades de movimento, mas era muito pequeno para os equipamentos disponíveis

Alerta Brasil|Do R7

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Um gatinho com dificuldades de locomoção ganhou uma ajuda especial para recuperar a mobilidade.

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