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Animais recebem atenção especial para enfrentar as altas temperaturas em Praga

Onda de calor eleva os termômetros a quase 40 graus na capital tcheca

News das 10|Do R7

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Os ursos polares do zoológico de Praga estão recebendo atenção especial para enfrentar as altas temperaturas que atingem a capital da República Tcheca.

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