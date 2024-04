Artista ucraniano usa lama, argila e cinzas para produzir obras em meio à guerra O jeito criativo, desenvolvido em meio ao conflito com a Rússia, é usado para relatar momentos pessoais no campo de batalha

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um pintor ucraniano utiliza lama, argila e cinzas para fazer obras que relatam os horrores que viu enquanto estava na linha de frente na guerra com a Rússia. Ele desenvolveu esse método por não ter os equipamentos e materiais adequados durante o conflito. As produções fizeram tanto sucesso, que agora estão sendo expostas em Kiev, capital ucraniana. Os trabalhos retratam diversas experiências, quando ele estava no campo de batalha.