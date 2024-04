Brasileira que viralizou ao dançar música de Madonna tem vida transformada quatro anos depois

Alto contraste

A brasileira Maria Solange, famosa na internet por um vídeo no qual dança uma música da Madonna, mudou de vida após ser notada pela artista. Ex-dependente química, ela gravou a sequência para tentar lidar com a morte do filho. Ao ficar sabendo da história, a popstar entrou em contato com pessoas que poderiam ajudar Maria. Ela foi internada em uma clínica de reabilitação, ganhou um tratamento odontológico e reencontrou a família. Hoje, trabalha e estuda em Guarulhos, na Grande São Paulo, e quer se formar em psicologia.