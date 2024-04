Caso Daniel Alves: dificilmente um condenado por estupro sairia com fiança no Brasil O jogador precisa pagar 1 milhão de euros para conseguir a liberdade provisória

A Justiça da Espanha estipulou uma fiança de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões) para dar liberdade provisória ao jogador Daniel Alves, nesta quarta-feira (20). O jogador foi condenado por estuprar uma mulher em boate de Barcelona no fim de 2022. Maíra Fernandes, advogada, frisou que no Brasil dificilmente um condenado por crime de estupro sairia com uma fiança deste tipo, já que as legislações são diferentes nos países.