Especialista critica proibição das redes a menores de 14 anos como forma de combate ao cyberbullying

O governo da Flórida, nos Estados Unidos, sancionou nesta segunda-feira (25) uma lei que proíbe o uso de redes sociais para menores de 14 anos, mesmo com autorização dos pais. Segundo Gustavo Torrente, especialista em tecnologia e professor da Fiap (Faculdade de Informática e Administração Paulista), reprimir o uso das redes é "caminhar no sentido contrário" do combate ao cyberbullying. Ele afirma ainda que as crianças são alfabetizadas digitalmente antes mesmo de saber ler e que todas precisam ser orientadas quanto aos usos e abusos da internet para preservar sua saúde mental.