Homem é morto enquanto fazia churrasco em sua casa no litoral de São Paulo Câmeras de segurança registaram o momento em que os dois assaltantes invadem a residência e anunciam o assalto; vítima morreu no local

Uma tentativa de assalto a residência culminou na morte do proprietário do imóvel, na cidade de Itanhaém, litoral sul de São Paulo. Imagens de câmeras de segurança registraram, na última sexta-feira (15), o momento em que dois ladrões pulam o muro da casa e anunciam o roubo. O dono da casa, que preparava um churrasco para a família, foi atingido por um disparo no abdômen. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os bandidos roubaram um celular e, até a publicação deste texto, continuavam foragidos.