Israel e Hamas discutem trégua neste domingo (31), segundo fontes do governo do Egito Familiares dos reféns israelenses protestaram contra o governo, pedindo um acordo pela libertação

Uma possível trégua entre Israel e o grupo terrorista Hamas deve voltar a ser negociada neste domingo (31), segundo fontes ligadas ao governo do Egito, um dos países mediadores. Nas últimas tentativas, o grupo terrorista não se mostrou disposto a cumprir as exigências. Os criminosos pedem a retiradas das tropas israelenses da Faixa de Gaza — proposta rejeitada pelo governo de Benjamin Netanyahu. No sábado (30), famílias dos reféns sequestrados pelo Hamas protestaram contra o governo, exigindo um acordo que leve à libertação dos sequestrados.