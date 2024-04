Mexicanos fazem 'soneca coletiva' no meio da rua para celebrar o Dia Mundial do Sono O objetivo do evento foi chamar atenção para a importância de ter uma boa noite de descanso e seus efeitos na saúde de cada um

Um grupo de mexicanos realizou uma 'soneca coletiva' para celebrar o Dia Mundial do Sono, na sexta-feira (15). O objetivo da manifestação foi alertar sobre a importância de uma boa noite de descanso e como isso afeta a saúde. Segundo um levantamento recente, quase metade da população do México tem problemas para dormir. Além disso, em 2019, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento fez uma pesquisa e constatou que o país é a região onde as pessoas mais trabalham no mundo.