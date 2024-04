Pai do 'Menino Maluquinho' , Ziraldo também deixa legado no jornalismo Escritor, cartunista e um dos responsáveis pela criação do jornal Pasquim morreu aos 91 anos, neste sábado (6), no Rio de Janeiro

Record News| 07/04/2024 - 15h53 (Atualizado em 09/04/2024 - 13h03 ) twitter

