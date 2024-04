Programa de TV banido 27 anos atrás por Saddam Hussein volta a ser exibido no Iraque

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Mundo de Wahiba, programa de televisão proibido 27 anos atrás pelo ditador Saddam Hussein, voltou a ser exibido no Iraque no último dia 10, data que marcou o início do Ramadã, feriado islâmico. Esse movimento incentivou outras produções semelhantes a surgirem, que tratam, por exemplo, da desigualdade entre ricos e pobres, além do mercado de trabalho para estudantes de artes.