Putin afirma que fundamentalistas islâmicos não teriam motivos para atacar a Rússia

Vladimir Putin, presidente da Rússia, afirmou que fundamentalistas islâmicos não teriam motivos para atacar o país. O Kremlin tem associado o massacre contra uma casa de shows em Moscou, que aconteceu no último dia 22, a uma ação ucraniana. O grupo terrorista Estado Islâmico, que já atacou a Rússia outras vezes, reivindicou a autoria do ataque, que terminou com 144 mortos. Mas autoridades russas, especialmente Putin, tentam ligar o atentado ao ocidente e à Ucrânia. As nações negam qualquer participação e acusam o Kremlin de explorar a tragédia.