Rússia e China vetam proposta apresentada pelos Estados Unidos de cessar-fogo em Gaza Resolução foi votada na manhã desta sexta-feira (22), com 11 posições favoráveis, três contrárias e uma abstenção

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em reunião emergencial do Conselho de Segurança das Nações Unidas, nesta sexta-feira (22), a proposta apresentada pelos Estados Unidos para o cessar-fogo na Faixa de Gaza e a libertação dos reféns em posse do grupo terrorista Hamas foi vetada pela Rússia e pela China. A votação teve a presença dos 15 membros — cinco permanentes com poder de veto e dez países rotativos. Onze deles foram favoráveis à resolução e três contrários (Rússia, China e Argélia). A Guiana se absteve. Como a Rússia e a China possuem o poder de veto, a proposta de cessar-fogo foi recusada e o conflito continua.