União Europeia chega a acordo para frear as importações de cereais ucranianos Produtores agrícolas do bloco se mobilizaram contra os baixos preços, que geraram concorrência desleal

Países da União Europeia decidiram, com o aval do Parlamento Europeu, impor um limite para a importação dos cereais vindos da Ucrânia, após grande mobilização dos produtores agrícolas do bloco. Os produtos vindos de Kiev não estavam sendo taxados, como forma de apoio a Zelensky, presidente da Ucrânia, mas a ajuda acabou gerando uma concorrência desleal. A decisão, contudo, entra em vigor somente no dia 6 de junho.