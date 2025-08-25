Logo R7.com
Festival Cultural de Nazaré reúne milhares de turistas de todo o Brasil em celebração regional

Evento, que aconteceu no início de agosto, é reconhecido como patrimônio cultural e material de Rondônia

Zapping|Do R7

O Festival Cultural de Nazaré é reconhecido como patrimônio cultural e material de Rondônia. Criado há mais de 50 anos, o evento reúne milhares de turistas, de vários cantos do Brasil, para uma grande celebração com danças e culinária regional.

Na edição de 2025, que aconteceu nos dias 1º e 2 de agosto, a experiência para quem visitou o festival começou em Porto Velho, de onde sai o barco rumo ao distrito ribeirinho. No trajeto, os visitantes foram imersos nas tradições e saberes ancestrais da região.

