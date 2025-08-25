Festival Cultural de Nazaré reúne milhares de turistas de todo o Brasil em celebração regional

O Festival Cultural de Nazaré é reconhecido como patrimônio cultural e material de Rondônia . Criado há mais de 50 anos, o evento reúne milhares de turistas, de vários cantos do Brasil, para uma grande celebração com danças e culinária regional.



Na edição de 2025, que aconteceu nos dias 1º e 2 de agosto, a experiência para quem visitou o festival começou em Porto Velho, de onde sai o barco rumo ao distrito ribeirinho. No trajeto, os visitantes foram imersos nas tradições e saberes ancestrais da região.