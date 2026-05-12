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Secretário municipal de cultura de São Paulo visita a RECORD

Totó Parente aproveitou para falar sobre a Virada Cultural 2026, que ocorre nos dias 23 e 24 de maio

News das 19h|Do R7

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O secretário municipal de Cultura de São Paulo, Totó Parente, fez uma visita oficial à sede da RECORD e falou sobre as expectativas para a Virada Cultural.

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