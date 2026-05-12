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Violência em SP: maioria dos crimes cometidos em maio de 2006 foi arquivada

Foram mais de 300 ataques no período; governo afirma ter apurado todas as ocorrências

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Em maio de 2006, uma série de ataques do PCC resultou em 564 mortes em São Paulo.

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