Violência em SP: maioria dos crimes cometidos em maio de 2006 foi arquivada
Foram mais de 300 ataques no período; governo afirma ter apurado todas as ocorrências
Em maio de 2006, uma série de ataques do PCC resultou em 564 mortes em São Paulo.
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