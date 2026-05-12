Programa contra o crime organizado lançado pelo governo prevê R$ 11 bi em investimento
Pacote prevê investimento de R$ 11 bilhões; programa será estruturado em quatro eixos
O professor Leandro Piquet analisou o plano de combate ao crime organizado lançado pelo governo federal nesta terça-feira (12).
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