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Programa contra o crime organizado lançado pelo governo prevê R$ 11 bi em investimento

Pacote prevê investimento de R$ 11 bilhões; programa será estruturado em quatro eixos

Conexão Record News|Do R7

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O professor Leandro Piquet analisou o plano de combate ao crime organizado lançado pelo governo federal nesta terça-feira (12).

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