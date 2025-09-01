Itacaré (BA) se torna um dos destinos mais interessantes para turistas estrangeiros

Itacaré , paraíso do no sul da Bahia, tem vivido dias de intensa movimentação turística. Pessoas de diferentes lugares do Brasil e do mundo chegam para aproveitar a hospitalidade, as belezas naturais e a diversidade de experiências que a cidade oferece.



Os atrativos vão além de sol, praia e belas paisagens. Na região, é possível curtir o ecoturismo , esportes de aventura, turismo rural e muita gastronomia. O destino tem se destacado pela diversidade dos atrativos turísticos, que envolvem e atraem todos os tipos de públicos.



Itacaré é um destino que tem se destacado pela diversidade do público, principalmente o público internacional. Um voo direto três vezes por semana entre Paris e Salvador fez com que o fluxo de turistas europeus aumentasse ao longo de todo o ano na região.