O município Sete Barras (SP), que fica na margem do Rio Ribeira de Iguape, tem uma importante reserva da Mata Atlântica.

Em entrevista, o prefeito da cidade, Ítalo Costa, apresentou os planos para tornar o município um destino turístico do Vale do Ribeira. O repórter Gabriel Graciano visitou a cidade e mostrou as riquezas do local.