Descubra Iguape (SP): História, natureza e cultura no litoral Situada no litoral sul de São Paulo, Iguape é considerada a 'Princesinha do Vale' Vale do Ribeira em Foco|Do R7 05/03/2025 - 14h55 (Atualizado em 05/03/2025 - 14h55 )

A cidade de Iguape, no litoral sul de São Paulo, é conhecida por sua rica história e beleza natural. Com quase 30 mil habitantes, Iguape é o maior município em extensão territorial do estado e abriga a maior reserva de Mata Atlântica do Brasil.

Conheça a relação da cidade com o meio ambiente e sua importância histórica, desde os tempos coloniais até os dias atuais. Descubra a Pedra do Ódio, um local marcado pela história da escravidão, e o Museu de Iguape, que preserva artefatos indígenas e coloniais.

A cidade é um exemplo de preservação ambiental e cultural, com suas construções históricas e paisagens deslumbrantes. Conhecida como ‘Princesinha do Vale’, Iguape surpreende-se com suas descobertas históricas e naturais.