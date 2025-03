Serviço de banho e tosa climatizado aposta em conforto e bem-estar para pets Banho de ofurô com ervas, ozônio e cromoterapia ajuda na saúde da pele dos animais Vale do Ribeira em Foco|Do R7 10/03/2025 - 14h45 (Atualizado em 10/03/2025 - 14h45 ) twitter

Conheça o serviço de banho e tosa climatizado que oferece conforto e bem-estar para os pets, com destaque para o inovador banho de ofurô com ervas, ozônio e cromoterapia, que auxilia no tratamento de pele.

A utilização de toalhas descartáveis garante higiene e segurança, evitando a transmissão de bactérias e fungos.

Conheça também a presença da veterinária Dra. Luiza, que está disponível em tempo integral para atender as necessidades dos animais. O ambiente é projetado para a evolução conjunta da equipe e dos serviços oferecidos.