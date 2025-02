Na manhã deste sábado (15), um avião de pequeno porte caiu em um canavial próximo da cidade de Quadra, no interior de São Paulo. As informações iniciais dão conta de que duas pessoas morreram. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de São Paulo informou ter sido chamado às 11h37. A queda aconteceu em um canavial que fica na Estrada Municipal Zulmira Coelho Miranda de Oliveira, entre Quadra e Tatuí.