Dia D de vacinação contra gripe acontece neste sábado Campanha ocorre no Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste; público alvo inclui crianças de seis meses a seis anos, gestantes e idosos Saúde|Do R7, em Brasília 10/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/05/2025 - 02h00 )

Meta da pasta é vacinar 90% do público alvo Fernando Frazão/Agência Brasil - 24/04/2025

O Ministério da Saúde promoverá, neste sábado (10), o Dia D de vacinação contra a gripe. A imunização ocorre em quatro regiões do país com o intuito de ampliar a proteção da população em período de aumento de casos de doenças respiratórias. O público alvo inclui crianças de seis meses a seis anos, gestantes e idosos.

A campanha começou em 7 de abril e tem como meta vacinar 90% do público-alvo, formado por mais de 81 milhões de pessoas, segundo o Ministério da Saúde.

As regiões que participarão da campanha neste momento são Centro-Oeste, Sul, Sudeste e Nordeste. De acordo com a pasta, o Norte começará a vacinação no segundo semestre, porque é nessa época que o clima úmido favorece a transmissão da gripe, durante o chamado inverno amazônico.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participará do Dia D de vacinação em Brasília. A ação será na Administração Regional do Guará II, e também estarão presentes a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Mariângela Batista Galvão Simão, e o Zé Gotinha.

A expectativa é imunizar mais de 32 milhões de idosos, 15 milhões de crianças e 1,6 milhão de gestantes pelo Brasil. Para se vacinar, é preciso levar um documento com foto, o cartão do SUS e a caderneta de vacinação.

Quem pode se vacinar contra a gripe?

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos

Gestantes e puérperas

Idosos com 60 anos ou mais

Trabalhadores da saúde e professores das escolas públicas e privadas

Trabalhadores dos Correios

Trabalhadores Portuários

Povos indígenas e quilombolas

Pessoas com comorbidades, outras condições especiais e deficiência permanente

Caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo

Profissionais das Forças Armadas, segurança e salvamento

Pessoas em situação de rua

População privada de liberdade e Adolescentes e jovens em medida socioeducativa e Funcionários do Sistemas Prisional

Aumento de casos de doenças respiratórias

O boletim Infogripe da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), divulgado em 30 de abril, notificou 45.228 casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave), sendo 42,9% com resultado positivo.

Do total, 38,4% foram causados por VSR (vírus sincicial respiratório), 27,9% por rinovírus, 20,7% por covid-19, 11,2% por influenza A e 1,6% por influenza.

De acordo com o ministério, o aumento mais expressivo é dos casos de VSR, com casos entre crianças de até dois anos. Entre os adultos e idosos, houve um crescimento nas hospitalizações por influenza A.

