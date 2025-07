Morango do amor: saiba por que a fruta da receita do momento faz bem para a saúde Rico em vitaminas, antioxidantes e fibras, morango pode contribuir com sistema digestivo, pele e coração Saúde|Do R7, em Brasília 25/07/2025 - 18h32 (Atualizado em 25/07/2025 - 18h32 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA O "Morango do Amor" é uma sobremesa popular que, apesar de sua calda açucarada, tem muitos benefícios à saúde.

Rico em vitaminas, antioxidantes e fibras, o morango ajuda no sistema imunológico, saúde do coração, pele e digestão.

Estudos indicam que o consumo diário de morangos pode reduzir o colesterol ruim e melhorar a função cognitiva.

Embora saudável, o morango perde valor nutricional quando combinado com doces e deve ser consumido com moderação. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Fruta é rica em Vitamina C Reprodução/Instagram @prisciladiniz

Apesar da receita do momento, o “Morango do Amor”, ser atrativa pelo doce e a calda açucarada, a fruta que dá origem à sobremesa pode ser muito mais benéfica para a saúde do que muitos imaginam.

Estudos revelam que o morango pode contribuir para a melhoria do sistema digestivo, do estado da pele, cérebro e do coração.

Fruta é rica em vitamina C

Segundo dados do Mercado Central de Buenos Aires, o morango é uma das frutas mais ricas em vitamina C – um composto que melhora a condição da pele e estimula o sistema imunológico.

Sua contribuição é de 88,5 mg por 100 g de fruta, consideravelmente maior do que a de alimentos cítricos como limão (62 mg) e laranja (66,4 mg).

Auxilia o coração e no processo de emagrecimento

Um estudo apresentado no 9º Simpósio da Bienal de Benefícios do Morango para a Saúde (BHBS, na sigla em inglês), demonstrou que comer cerca de oito morangos por dia colabora com a saúde do coração.

O consumo diário pode diminuir os níveis de LDL, conhecido popularmente como o ‘colesterol ruim’.

Além disso, a nutricionista Gianna Rosa afirma que a fruta tem baixo índice glicêmico, sendo recomendada para uma alimentação que visa emagrecimento e controle de glicemia.

Ajuda na saúde digestiva

Os morangos são uma rica fonte de fibra alimentar, que fornece propriedades prebióticas que atuam como combustível para as bactérias benéficas que vivem no intestino e, portanto, melhoram a saúde digestiva.

Previne o declínio cognitivo

O estudo de Saúde das Enfermeiras da Universidade de Harvard em que avaliava a função cerebral de mais de 16.000 adultos com mais de 70 anos ao longo de seis anos, descobriu aqueles que consumiram mais mirtilos e morangos experimentaram um menor declínio cognitivo, mantendo uma capacidade mental semelhante à de alguém até dois anos e meio mais jovem.

Segundo o estudo, os resultados se devam à presença abundante de pigmentos vegetais nas frutas como antocianidinas e flavonoides que protegem o corpo de agentes oxidantes.

Cuidados com a pele

Um destaque do National Library of Medicine dos Estados Unidos afirmou que os morangos têm efeitos anti-inflamatórios. Com isso, a fruta poderia ajudar a prevenir danos à pele.

Fruta é a sensação, mas cuidados

De um tempo para cá, a fruta se tornou a nova sensação das redes sociais, fazendo uma releitura da “maçã do amor”. A sobremesa tem conquistado o público, principalmente pelo apelo visual e o seu gosto.

O doce é feito com uma camada fina e crocante de açúcar caramelizado, que envolve um recheio cremoso de brigadeiro de leite ninho e, no centro, um morango fresco.

Especialistas alertam que, apesar do morango trazer benefícios, quando mergulhado em calda açucarada ou outros doces, perde parte de seu valor nutritivo e pode se tornar um vilão se consumido em excesso.

