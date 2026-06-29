A importância do Programa Acredita para o empreendedorismo brasileiro De microcrédito a capacitação profissional, programa do governo federal ajuda milhares de brasileiros a abrir, expandir e fortalecer seus próprios negócios

Com o apoio do Acredita no Primeiro Passo, Josiane do Nascimento expandiu seu ateliê e adquiriu novas máquinas para fortalecer o negócio Yako Guerra/MDS

Muitas vezes, tudo o que falta para um pequeno empreendedor crescer é uma oportunidade. Foi o que aconteceu com a maranhense Tamiris Pereira, de Timon. Dona de um negócio no ramo alimentício, ela conseguiu acessar um microcrédito por meio do Programa Acredita no Primeiro Passo e investiu em tecnologia para aumentar a produção e o faturamento.

A centenas de quilômetros dali, em João Pessoa (PB), a trajetória de Josiane do Nascimento mostra uma realidade semelhante. Depois de anos trabalhando por diária em confecções, ela deu um passo importante rumo à independência financeira.

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Com apoio do programa, transformou o sonho de ter o próprio ateliê em realidade. Hoje, além de produzir suas próprias peças, conta com logomarca, etiquetas personalizadas e uma marca que leva sua identidade.

Casos como os de Tamiris e Josiane representam a realidade de milhares de brasileiros que sonham em empreender, mas encontram dificuldades para conseguir crédito e apoio para fazer seus projetos crescerem.

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Foi justamente para ajudar pessoas nessa situação que o governo federal criou o Programa Acredita no Primeiro Passo, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS).

A iniciativa busca ampliar as oportunidades de trabalho, qualificação profissional e empreendedorismo para famílias inscritas no Cadastro Único, oferecendo capacitação, orientação e acesso a microcrédito com condições mais acessíveis.

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Por que o programa é importante?

O empreendedorismo tem um papel fundamental na economia brasileira. Pequenos negócios movimentam bairros, geram renda para famílias e criam empregos nas comunidades. No entanto, muitos empreendedores enfrentam dificuldades para conseguir empréstimos em bancos tradicionais, seja pela falta de garantias, seja pelos juros elevados.

O Programa Acredita ajuda a reduzir essa barreira. Por meio de um fundo garantidor do governo, os bancos parceiros têm mais segurança para conceder crédito a pessoas de baixa renda que desejam abrir ou expandir seus negócios. Além do dinheiro, os participantes podem receber orientação para administrar melhor seus empreendimentos.

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Números que mostram esse impacto

Até maio de 2026, foram investidos R$ 16,45 bilhões e realizadas 1,64 milhão de operações de crédito, incluindo iniciativas como o Agroamigo e o Procred.

Além do acesso ao crédito, o programa também investe na capacitação dos participantes. Mais de 560 mil pessoas já passaram por ações de qualificação profissional, ampliando suas chances de empreender ou conquistar uma vaga no mercado de trabalho.

Na prática, isso significa mais oportunidades para quem deseja aumentar a renda, gerar empregos e fortalecer a economia local.

Mais do que crédito: geração de oportunidades

O Acredita não se limita ao financiamento. O programa também conecta os participantes a cursos de capacitação e oportunidades de emprego. Essa combinação é importante porque muitos que desejam abrir ou expandir negócios precisam não apenas de recursos financeiros, mas também de conhecimento para administrar melhor, vender mais e atender seus clientes com qualidade.

Além disso, grandes empresas, instituições financeiras e organizações parceiras participam da iniciativa, ampliando as oportunidades para quem busca qualificação, emprego ou deseja ser dono de um pequeno negócio.

Como o programa fortalece a economia

Quando um pequeno negócio cresce, os benefícios vão além do empreendedor. Mais renda circula no comércio local, novos empregos podem surgir e a economia da comunidade se fortalece.

Por isso, programas que facilitam o acesso ao crédito e à qualificação têm potencial para gerar impactos positivos não apenas para as famílias atendidas, mas para o desenvolvimento econômico do Brasil como um todo.

Ao apostar no empreendedorismo popular, o Programa Acredita ajuda a transformar sonhos em negócios, trabalho em renda e esforço em novas oportunidades. Para milhares de brasileiros, ele representa a chance de sair da informalidade, expandir uma atividade já existente ou finalmente tirar um projeto do papel.

Para mais informações sobre o Programa Acredita no Primeiro Passo, não deixe de consultar o site oficial do Governo do Brasil.

*Este conteúdo é patrocinado pelo Governo do Brasil e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).