Entenda como o Programa Acredita ajuda pequenos empreendedores a crescer Programa do governo federal amplia o acesso ao crédito, ajuda pequenos empreendedores a reorganizar as finanças e impulsiona a economia local em todo o país

Jorge Ribeiro montou o próprio salão de beleza com ajuda do Programa Acredita divulgação/Governo do Brasil

Imagine a dona de um salão de beleza que quer comprar equipamentos novos para atender mais clientes. Ou o vendedor de lanches que sonha em ampliar o carrinho e aumentar as vendas. Em todo o Brasil, milhões de pessoas trabalham duro todos os dias para sustentar a família e fazer seus negócios crescerem.

Mas existe um obstáculo que muita gente conhece bem: conseguir crédito com juros que caibam no bolso ou colocar as contas em dia para voltar a investir no próprio negócio. Foi pensando nisso que o governo federal criou em 2024 o Programa Acredita.

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A iniciativa reúne ações voltadas para microempreendedores, pequenas empresas e famílias de baixa renda. A ideia é simples: facilitar o acesso ao crédito, incentivar quem quer empreender e ajudar a gerar mais emprego e renda, fazendo o Brasil crescer de baixo para cima. Já são mais de R$ 16,45 bilhões investidos e 1,64 milhão de operações de crédito realizadas.

Com este aporte, os resultados já começam a aparecer. Quando um pequeno empreendedor consegue um financiamento para comprar equipamentos, reformar o ponto comercial ou aumentar o estoque, ele passa a vender mais. Com isso, movimenta fornecedores da região, gera oportunidades de trabalho e faz o dinheiro circular no comércio local.

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Um dos destaques da iniciativa é o Desenrola Pequenos Negócios. Por meio dele, mais de 122 mil empresas renegociaram cerca de R$ 7,5 bilhões em dívidas entre maio e dezembro de 2024, com descontos que chegaram a 95%. Na prática, a medida permitiu que milhares de empreendedores limpassem o nome, reorganizassem as finanças e voltassem a investir em seus negócios e projetos. Outra frente importante é o ProCred HYPERLINK “https://www.gov.br/memp/pt-br/programa-acredita/procred360” 360, voltado para MEIs e microempresas. A linha de crédito já ultrapassou R$ 3 bilhões liberados e beneficiou mais de 100 mil empreendedores em todo o país até agosto de 2025.

Na prática, o crédito tem ajudado milhares de brasileiros a transformar planos em realidade. Um deles é Jorge Ribeiro, que conseguiu montar o próprio salão voltado para cabelos femininos. “Ver as mulheres que aqui chegavam com cabelo fraco, curto, saírem com o cabelo bonito e autoestima elevada me dá grande satisfação. Eu queria crescer, evoluir, por mim e pelas clientes. Graças ao ProCred, que obtive no Banco do Brasil, pude montar meu espaço e estou muito feliz”.

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O projeto também dá atenção especial a quem está começando. Por meio do Acredita no Primeiro Passo, famílias inscritas no Cadastro Único têm acesso a cursos de qualificação, orientação para abrir um negócio e microcrédito com condições mais acessíveis.

Foi o caso de Valdene Santos de Andrade, de 43 anos, agricultora que vive no Sítio Santo Antônio, em Santa Fé (CE). Casada e mãe de duas filhas, ela buscava uma forma de complementar a renda da família diante das dificuldades financeiras.

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Por indicação de um amigo, conheceu o Acredita no Primeiro Passo e, com acesso ao Crediamigo, passou a investir na produção de bolos e doces para festas. A iniciativa se transformou em uma nova fonte de renda e, hoje, Valdene divide a rotina entre o trabalho no campo e a confeitaria.

E o impacto vai muito além dos números. Quando uma manicure amplia seu salão, um pedreiro compra novas ferramentas ou uma costureira investe em máquinas para aumentar a produção, toda a comunidade sente os efeitos. Mais renda significa mais consumo no comércio local, mais oportunidades de trabalho e mais desenvolvimento para o bairro e para a cidade.

Histórias como as de Jorge e Valdene mostram como o acesso ao crédito e ao empreendedorismo pode transformar realidades. Quando pequenos negócios crescem, geram renda, movimentam o comércio local e criam oportunidades para outras pessoas.

É justamente essa visão que inspira o lema do Programa Acredita: “O Brasil que cresce de baixo para cima”, valorizando quem empreende, trabalha e ajuda a impulsionar a economia todos os dias.

Para mais informações sobre o Programa Acredita no Primeiro Passo, não deixe de consultar o site oficial do Governo do Brasil.

*Este conteúdo é patrocinado pelo Governo do Brasil e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).