Veja como o Programa Acredita ajudou beneficiária a impulsionar seu próprio negócio Zenilda mora em Parnamirim - RN e utilizou crédito do programa para melhorar sua loja

Zenilda Aleixo é uma das beneficiárias do programa Crédito: Reprodução

Criado pelo Governo do Brasil para ajudar famílias de baixa renda cadastradas no CadÚnico a melhorar de vida através do trabalho e do empreendedorismo, o Programa Acredita no Primeiro Passo teve início em 2024 e já ajudou 17,5 milhões de brasileiros a saírem da pobreza e quase 5 milhões a entrarem no mercado formal.⁣

Zenilda Aleixo é uma das beneficárias do programa. Residente de Parnamirim - RN, a microempreendedora utilizou o crédito concedido pelo Governo do Brasil para impulsionar seu negócio e conquistar seus sonhos. Confira!

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Para mais informações sobre o Programa Acredita no Primeiro Passo, não deixe de consultar o site oficial do Governo do Brasil.

*Este conteúdo é patrocinado pelo Governo do Brasil e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).