Os benefícios e a importância do Programa Acredita para as mulheres Lançado em 2024, o projeto é uma política pública de inclusão socioeconômica estruturada em três eixos: capacitação, geração de emprego e empreendedorismo

O programa auxilia famílias de baixa renda e contribui para reduzir desigualdades estruturais de gênero. Yako Guerra/MDS

O Programa “Acredita no Primeiro Passo” auxilia famílias de baixa renda cadastradas no CadÚnico a melhorarem de vida através do trabalho e do empreendedorismo. O projeto oferece cursos profissionalizantes, apoio para quem busca emprego e oportunidades para quem quer abrir seu próprio negócio - incluindo acesso a microcrédito com juros baixos e orientação especializada.

Cerca de 70% do público atendido pelo Acredita no país é composto por mulheres chefes de família que atuam em diferentes segmentos. São aproximadamente 180 mil empreendedoras beneficiadas com crédito a juros baixos desde 2024.

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Essas medidas fortalecem o ecossistema de microcrédito produtivo no país e amplia oportunidades de inserção econômica sustentável para famílias de baixa renda. O impacto do programa se expressa em trajetórias concretas de mudança de vida, como a de Elma Núbia de Araújo, residente em Natal - RN.

A empreendedora transformou sua loja após acessar o crédito do programa: “Usei o crédito do Acredita para melhorar meu espaço e ampliar o estoque. Antes, a loja funcionava ao lado da minha casa; agora, estou em um ponto melhor localizado. Comecei pequena e já consegui contratar uma pessoa para me ajudar”, relatou.

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Para usufruir deste benefício, basta se inscrever no Cadastro Único, que é a principal ferramenta do Governo do Brasil para identificar famílias de baixa renda por todo o território nacional e assim fazer a seleção e inclusão destas famílias em programas federais.

O cadastro pode ser feito por qualquer família que possua renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo. Para isso, basta ir a um posto de atendimento na cidade onde a família mora.

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Para mais informações sobre o Programa Acredita no Primeiro Passo, não deixe de consultar o site oficial do Governo do Brasil.

*Este conteúdo é patrocinado pelo Governo do Brasil e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).