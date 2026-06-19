Cresça com a economia do Brasil junto com o Programa Acredita no Primeiro Passo O Acredita integra capacitação, emprego e empreendedorismo em uma única estratégia

Lauricea Rodrigues da Silva é confeiteira beneficiária do Acredita no Primeiro Passo. Yako Guerra/MDS

Criado pelo Governo do Brasil para ajudar famílias de baixa renda cadastradas no CadÚnico a melhorar de vida através do trabalho e do empreendedorismo, o Programa Acredita no Primeiro Passo teve início em 2024 e já ajudou 17,5 milhões de brasileiros a saírem da pobreza e quase 5 milhões a entrarem no mercado formal.

Trata-se de uma mola propulsora social e econômica que transforma vidas ao promover inclusão produtiva, geração de renda e dinamização da economia brasileira através de cursos profissionalizantes, apoio para quem busca emprego e oportunidades para quem quer abrir seu próprio negócio — incluindo acesso a microcrédito com juros baixos e orientação especializada.

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Esta nova lógica de desenvolvimento combate a pobreza gerando oportunidades para brasileiros inscritos no CadÚnico, retirando-os da vulnerabilidade social. Para usufruir dos benefícios do Acredita, basta ter entre 16 e 65 anos e estar com seus dados atualizados na plataforma.

O Cadastro Único é a principal ferramenta do Governo do Brasil para identificar famílias de baixa renda por todo o território nacional e assim fazer a seleção e inclusão destas famílias em programas federais.

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O cadastro pode ser feito por qualquer família que possua renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo. Para isso, basta ir a um posto de atendimento na cidade onde a família mora.

Para mais informações sobre o Programa Acredita no Primeiro Passo, não deixe de consultar o site oficial do Governo do Brasil.

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*Este conteúdo é patrocinado pelo Governo do Brasil.