Programa Acredita movimenta mais de R$ 16,4 bilhões em crédito no Brasil Por meio do MDS, o programa oferece crédito e qualificação profissional para ajudar famílias do Cadastro Único a aumentar a renda e conquistar mais autonomia financeira

A confeiteira Lauricea faz crescer seu negócio com apoio do crédito, da capacitação e da força da família Yako Guerra/MDS

Ter acesso a crédito, fazer um curso profissionalizante, abrir o próprio negócio ou conseguir um emprego com carteira assinada pode mudar a vida de uma família. É justamente essa a proposta do Programa Acredita no Primeiro Passo, que vem ajudando milhares de brasileiros a aumentar a renda e conquistar mais autonomia financeira.

Criado em 2024 pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), o programa reúne ações de qualificação profissional, incentivo ao empreendedorismo, acesso facilitado ao crédito e encaminhamento para oportunidades de trabalho.

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Desde seu lançamento, já foram investidos R$ 16,45 bilhões em mais de 1,64 milhão de operações de crédito. Atualmente, o Acredita está presente em 22 estados e no Distrito Federal, beneficiando agricultores familiares, pequenos empreendedores e trabalhadores inscritos no Cadastro Único.

Mulheres lideram participação no programa

As mulheres representam cerca de 70% das pessoas atendidas pelo Acredita. Esse número acompanha a realidade do Cadastro Único, onde a maioria das famílias tem uma mulher como responsável.

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Foi o caso da confeiteira Lauricea Teixeira, de João Pessoa (PB). Ela conseguiu um empréstimo por meio do Banco do Nordeste, parceiro do programa, e investiu em novos equipamentos para aumentar a produção de doces.

O resultado foi uma mudança significativa na vida da família. Hoje, Lauriceia consegue sustentar a casa com o próprio negócio. “O Acredita não me deu apenas o crédito, mas me ensinou a crescer”, conta.

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Capacitação para abrir novas portas

Além do crédito, o programa também investe na qualificação profissional. Pela plataforma “Seu Primeiro Passo”, o MDS oferece cursos gratuitos em diversas áreas.

Foi assim que Gabriel Rodrigues, de 19 anos, morador de Planaltina (DF), conheceu uma oportunidade que mudou seus planos. Depois de concluir um dos cursos, ele decidiu abrir um pequeno negócio de roupas e calçados ao lado da mãe.

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“Aprendi que administrar um negócio vai muito além de controlar o dinheiro. É preciso pensar também no atendimento e na experiência do cliente”, afirma.

Mais empregos e mais negócios formalizados

Os resultados do programa também aparecem no mercado de trabalho. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostram que, em março deste ano, o Brasil registrou saldo positivo de 613,4 mil empregos com carteira assinada.

Desse total, 490,6 mil vagas foram ocupadas por pessoas inscritas no Cadastro Único, o equivalente a cerca de 80% de todos os empregos gerados no período. Entre elas, 338,5 mil eram beneficiárias do Bolsa Família.

O empreendedorismo também vem crescendo entre as famílias de baixa renda. Segundo dados do Sebrae, 2,5 milhões de pessoas se tornaram Microempreendedor Individual (MEI) após ingressarem no Cadastro Único. Desse total, 1,2 milhão são beneficiários do Bolsa Família.

Já em maio, o Brasil alcançou a marca de 16,9 milhões de MEIs, um aumento de 756,5 mil registros em comparação com o ano anterior.

Crédito para quem quer crescer

O acesso ao crédito é uma das principais ferramentas do Acredita no Primeiro Passo para estimular a geração de renda.

No mês passado, o microcrédito urbano do programa já havia liberado R$ 2,84 bilhões para 335,4 mil empreendedores inscritos no Cadastro Único. Os recursos podem ser usados para comprar equipamentos, ampliar a produção ou reforçar o capital de giro dos negócios.

Outra iniciativa é o Procred 360, voltado para microempreendedores individuais e pequenos empresários. A modalidade já movimentou R$ 5,31 bilhões em 179 mil contratos.

No campo, os resultados também são expressivos. Por meio do Agroamigo (Pronaf B), agricultores familiares de baixa renda contrataram R$ 8,29 bilhões em crédito, distribuídos em mais de 1,12 milhão de operações.

Com ações que unem qualificação, emprego, empreendedorismo e acesso ao crédito, o Programa Acredita no Primeiro Passo vem ajudando milhares de brasileiros a construir novas oportunidades e melhorar a qualidade de vida de suas famílias.

Para mais informações sobre o Programa Acredita no Primeiro Passo, não deixe de consultar o site oficial do Governo do Brasil.

*Este conteúdo é patrocinado pelo Governo do Brasil/Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS)