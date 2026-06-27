Jovens brasileiros se beneficiam do Programa Acredita para conseguirem o primeiro emprego Plataforma “Seu Primeiro Passo” oferece cursos gratuitos e acesso remoto à qualificação

Quase 5 milhões de brasileiros entraram no mercado formal de trabalho com a ajuda do Programa Acredita no Primeiro Passo. Divulgação/MDS

Lançado oficialmente em outubro de 2024, o Programa Acredita no Primeiro Passo se tornou um dos principais propulsores da economia brasileira. O projeto do Governo do Brasil foca em jovens entre 18 a 35 anos e já ajudou milhões de brasileiros a saírem da pobreza e entrarem no mercado formal de trabalho.

Por meio da Plataforma “Seu Primeiro Passo”, o programa oferece cursos gratuitos e acesso remoto à qualificação. É a formação digital gerando renda e se expressando em trajetórias concretas de mudança de vida .

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Com o auxílio da oferta de cursos de capacitação, geração de empregos e estímulo ao empreendedorismo, o Governo do Brasil mostra que acredita nas pessoas e cria condições reais para que elas cresçam. Trata-se de uma ponte real entre políticas sociais e crescimento econômico, sendo o ponto de partida para a inclusão produtiva.

Esta nova lógica de desenvolvimento combate a pobreza gerando oportunidades para brasileiros inscritos no CadÚnico, retirando-os da vulnerabilidade social. Para usufruir dos benefícios do Acredita, basta ter entre 16 e 65 anos e estar com seus dados atualizados na plataforma.

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O Cadastro Único é a principal ferramenta do Governo do Brasil para identificar famílias de baixa renda por todo o território nacional e assim fazer a seleção e inclusão destas famílias em programas federais.

O cadastro pode ser feito por qualquer família que possua renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo. Para isso, basta ir a um posto de atendimento na cidade onde a família mora.

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Para mais informações sobre o Programa Acredita no Primeiro Passo, não deixe de consultar o site oficial do Governo do Brasil.

*Este conteúdo é patrocinado pelo Governo do Brasil e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).