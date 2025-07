Acredita no Primeiro Passo: conheça o programa federal que estimula o empreendedorismo popular Programa incentiva a geração de renda e a autonomia de famílias em vulnerabilidade Brasil que Transforma Vidas|Do R7 08/07/2025 - 11h45 (Atualizado em 08/07/2025 - 11h45 ) twitter

Programa federal incentiva a geração de renda e a autonomia de famílias em vulnerabilidade social Yako Guerra/MDS

O governo federal está criando oportunidades reais para quem mais precisa, incentivando a geração de renda e a autonomia de famílias em vulnerabilidade por meio do programa Acredita no Primeiro Passo, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

A iniciativa que melhora a economia inclui linhas de crédito produtivo, parcerias com iniciativa pública e privada para cursos de capacitação, apoio ao empreendedorismo popular e estímulo ao emprego formal para quem está no Cadastro Único.

‌



O programa integra o Plano Brasil Sem Fome, estratégia do governo federal para reduzir a pobreza, promover inclusão social e garantir segurança alimentar.

Podem participar pessoas entre 16 e 65 anos que tenham seus dados atualizados no Cadastro Único. O programa dá atenção especial a mulheres, jovens, pessoas com deficiência, comunidades negras e populações tradicionais, como ribeirinhos e quilombolas, que muitas vezes enfrentam mais dificuldades para conseguir oportunidades, segundo o MDS.

‌



No Ceará, por exemplo, o programa de microcrédito do Governo Federal já realizou 108,9 mil operações até maio deste ano, totalizando R$ 1,3 bilhão em investimento. E já está mudando a vida de muita gente na capital Fortaleza. A Erinuza Barbosa, manicure e mãe de três filhos, viu no programa uma oportunidade de transformar a própria história e conciliar a maternidade com o trabalho.

Ela conheceu o Acredita no Primeiro Passo por meio de uma amiga e afirmou que se não fosse o crédito recebido, não poderia oferecer um serviço de qualidade às clientes.

‌



“Hoje eu dou conforto para minhas clientes e posso oferecer um espaço confortável, onde elas podem conversar e se sentir à vontade”, destacou. “Graças ao investimento, eu expandi. Hoje já faço alongamento em gel, já estou fazendo outros cursos e venho investindo cada vez mais”, disse a manicure.

Qualificação profissional em Recife (PE)

Em Recife, capital de Pernambuco, Alana da Silva, moradora da comunidade Rosa Selvagem e beneficiária do Bolsa Família, conquistou o primeiro estágio na área de tecnologia, graças ao curso Talento na Nuvem, fruto da parceria do MDS com a Amazon Web Services (AWS).

“Eu consegui mudar minha jornada de trabalho. Vi outros horizontes, conquistei outras oportunidades. A tecnologia é a profissão do futuro e adequar as pessoas e ela é uma forma, também, de ajudar o futuro”, afirmou.

A capacitação é fruto de um acordo entre o MDS e a Amazon. A plataforma de serviços de computação em nuvem disponibiliza vagas em cursos de capacitação digital para mulheres inscritas no Cadastro Único e beneficiárias do Programa Bolsa Família.

Alana foi uma das mulheres contempladas no projeto-piloto, que selecionou 50 mulheres negras, com idade entre 17 e 25 anos, moradoras das cidades de São Paulo, Juiz de Fora (MG) e Recife.

Empresária do ramo de maquiagem e acessórios, Lilia da Silva é beneficiária do Acredita no Primeiro Passo e usou crédito para ampliar a loja e comprar novos móveis após problemas de infiltração, em Campina Grande (PB).

Essa e outras histórias de pessoas que estão tendo suas vidas transformadas você encontra no site do MDS, clicando aqui. Para saber como integrar o Acredita no Primeiro Passo acesse a página do Programa.