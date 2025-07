Programa ‘Acredita no Primeiro Passo’ do governo federal foca em inclusão social e geração de renda Acredita no Primeiro Passo promove geração de renda e autonomia para famílias em situação de vulnerabilidade. Saiba como participar na página do Programa Brasil que Transforma Vidas|Do R7 08/07/2025 - 15h05 (Atualizado em 08/07/2025 - 15h05 ) twitter

Acredita no Primeiro Passo incentiva a geração de renda e a autonomia de famílias em vulnerabilidade reprodução/RECORD

O governo federal está criando oportunidades reais para quem mais precisa, incentivando a geração de renda e a autonomia de famílias em vulnerabilidade por meio do programa Acredita no Primeiro Passo, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

A iniciativa que melhora a economia inclui linhas de crédito produtivo, parcerias com iniciativa pública e privada para cursos de capacitação, apoio ao empreendedorismo popular e estímulo ao emprego formal para quem está no Cadastro Único. O programa integra o Plano Brasil Sem Fome, estratégia do governo federal para reduzir a pobreza, promover inclusão social e garantir segurança alimentar.

Podem participar pessoas entre 16 e 65 anos que tenham seus dados atualizados no Cadastro Único. O programa dá atenção especial a mulheres, jovens, pessoas com deficiência, comunidades negras e populações tradicionais, como ribeirinhos e quilombolas, que muitas vezes enfrentam mais dificuldades para conseguir oportunidades, segundo o MDS.

Clique em ‘Acredita no Primeiro Passo’ e saiba como participar do programa do governo federal.