7 de Setembro: saiba como acessar desfile na Esplanada e onde estacionar Desfile começa às 9h e o acesso à Esplanada poderá ser feito a partir das 6h; transporte público será gratuito Brasília|Do R7 04/09/2025 - 14h54 (Atualizado em 04/09/2025 - 14h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro ocorrerá na Esplanada dos Ministérios, começando às 9h.

O acesso será controlado e começa a partir das 6h, com interdições no trânsito já a partir das 17h do dia anterior.

Transporte público será gratuito, com Metrô funcionando das 5h30 às 19h.

Haverá arquibancadas acessíveis e opções de estacionamento em anexos dos ministérios. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Tradicional desfile ocorre na Esplanada dos Ministérios Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 07/09/2024

O tradicional Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro é neste domingo, na Esplanada dos Ministérios. O evento começa às 9h e é gratuito. Mas quem vai participar, deve ficar atento às mudanças no trânsito e chegar cedo, pois o acesso às arquibancadas será controlado e encerrado assim que a capacidade máxima for atingida.

As alterações já começam às 17h de sábado (6), quando o acesso a carros na Esplanada será fechado.

As interdições envolvem a S1 — a partir da altura da Catedral, onde veículos serão desviados para a L2 Sul — e a N1 — entre o 1º Grupamento de Bombeiro Militar e o acesso à L2 Norte.

A partir das 23h, a interdição na S1 vai se expandir e começar a partir da alça leste da Rodoviária do Plano Piloto e também alcança um trecho da L4.

‌



Dessa forma, os pedestres terão três acessos ao local do desfile, a partir das 6h de domingo:

Via S1 (após o Buraco do Tatuí, próximo à Catedral; e pela saída da L2 Sul)

Via S2 (escadarias da Catedral, Bloco B e Bloco C)

Via N2 (na escadaria e túnel do Bloco J do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) — o primeiro ministério na via N1 no sentido Rodoviária-Congresso), na Asa Norte.

Haverá revistas distribuídas pelos acessos à área do desfile.

‌



Transporte público

ônibus e metrô serão gratuitos. O Metrô-DF funcionará em horário estendido, das 5h30 às 19h. Para quem for de táxi e carros de aplicativos, o desembarque será no estacionamento atrás do MDIC.

Acessibilidade

A Esplanada terá uma arquibancada exclusiva para pessoas com deficiência, pelo Bloco J. Segundo a organização, no local, terá banheiro, rampas e entrega de brindes. O acesso pode ser feito a partir das 6h de domingo.

‌



Estacionamentos

Quem for de carro, poderá estacionar nos anexos dos ministérios, nos setores de Autarquias, Bancário e Comercial.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Perguntas e Respostas

Quando e onde ocorrerá o Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro?

O Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro ocorrerá neste domingo, na Esplanada dos Ministérios, começando às 9h.

Qual é a recomendação para quem deseja participar do desfile?

Os participantes devem chegar cedo, pois o acesso às arquibancadas será controlado e encerrado assim que a capacidade máxima for atingida. O acesso ao local começará a partir das 6h de domingo.

Quais serão as mudanças no trânsito antes do desfile?

As alterações no trânsito começarão às 17h de sábado, quando o acesso a carros na Esplanada será fechado. As interdições envolverão a S1 e a N1, com desvios para a L2 Sul e L2 Norte, respectivamente. A partir das 23h, a interdição na S1 se expandirá para incluir a alça leste da Rodoviária do Plano Piloto e um trecho da L4.

Como os pedestres poderão acessar o local do desfile?

Os pedestres terão três acessos ao local do desfile a partir das 6h de domingo, com revistas sendo realizadas nos acessos.

Qual será a situação do transporte público durante o evento?

O transporte público será gratuito, com ônibus e metrô disponíveis. O Metrô-DF funcionará em horário estendido, das 5h30 às 19h.

Onde será o desembarque para quem utilizar táxi ou carros de aplicativo?

O desembarque para táxis e carros de aplicativo será no estacionamento atrás do MDIC.

Haverá acessibilidade para pessoas com deficiência no desfile?

Sim, haverá uma arquibancada exclusiva para pessoas com deficiência, localizada pelo Bloco J, que contará com banheiro, rampas e entrega de brindes. O acesso a essa área também será a partir das 6h de domingo.

Onde os motoristas poderão estacionar durante o desfile?

Os motoristas poderão estacionar nos anexos dos ministérios, nos setores de Autarquias, Bancário e Comercial.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp