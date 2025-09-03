Veja o que pode e o que não é permitido no desfile de 7 de Setembro
Desfile acontecerá neste domingo (7); acesso é gratuito, mas itens como garrafas de vidro e latas serão proibidos
A SSP-DF (Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal) divulgou a lista de itens que podem e não podem ser levados ao Desfile de 7 de Setembro, marcado para domingo (7), a partir das 9h, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.
O acesso às arquibancadas é gratuito e será liberado a partir das 6h30 da manhã.
Estão vetados objetos que possam colocar em risco a segurança do público. Entre eles estão latas, copos, coolers e isopores; fogos de artifício e similares; artefatos explosivos; armas em geral; além de apontadores a laser. (Veja a lista de todos os objetos mais abaixo).
A presença de animais também é proibida, com exceção de cães-guia.
O que pode levar
O público poderá entrar na Esplanada com:
- Alimentos em geral (frutas, biscoitos, lanches, desde que não estejam em vidros);
- Água, sucos ou outras bebidas, também fora de garrafas de vidro;
- Máscaras hospitalares;
- Bonés e chapéus;
- Protetor solar (exceto em spray ou aerossol).
O que não pode levar
Entre os itens proibidos pela Secretaria de Comunicação Social e pela Secretaria de Segurança Pública do DF estão:
- Drones sem autorização;
- Latas, copos, coolers e isopores;
- Fogos de artifício, armas de fogo, artefatos explosivos e armas brancas;
- Apontadores a laser ou similares;
- Animais (exceto cães-guia);
- Malas, pastas, caixas e similares;
- Sprays e aerossóis;
- Capacetes e máscaras que cubram todo o rosto;
- Mastros para sustentar ou não bandeiras;
- Churrasqueiras e fogões que usem gás ou eletricidade;
- Garrafas e utensílios de vidro;
- Substâncias inflamáveis;
- Barracas e carrinhos de compra;
- Drogas ilícitas;
- Armas de brinquedo, réplicas e simulacros de armas de fogo;
- Cartazes, bandeiras e símbolos que atentem contra a dignidade;
- Mastros em PVC, material metálico, madeiras, tacos, bastões ou similares.
Serviço
Projeções – Projeções especiais em celebração ao Dia da Independência estão sendo exibidas em prédios públicos de Brasília desde o início da semana. Elas seguem até domingo (7) nas fachadas do Congresso Nacional e do Museu da República.
Programação – Este ano, o desfile será pautado por três eixos temáticos: Brasil dos Brasileiros, COP30 e Novo PAC, e Brasil do Futuro, além da programação tradicional das tropas das Forças Armadas (Marinha, Exército e Forças Aéreas) e da apresentação da Esquadrilha da Fumaça. O desfile, que começa a partir das 9h, contará com a presença do presidente Lula, além de ministros e autoridades.
Os blocos do desfile estão organizados da seguinte forma:
Eixo Temático 1: Brasil dos Brasileiros
Eixo Temático 2: COP30 e Novo PAC
Eixo Temático 3: Brasil do Futuro
A programação prossegue com:
- Desfile Motorizado
- Apresentação da Pirâmide Humana
- Desfile Hipomóvel
- Apresentação da Esquadrilha da Fumaça
- Honras militares e encerramento
