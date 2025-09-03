Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Veja o que pode e o que não é permitido no desfile de 7 de Setembro

Desfile acontecerá neste domingo (7); acesso é gratuito, mas itens como garrafas de vidro e latas serão proibidos

Brasília|Do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Desfile de 7 de Setembro ocorre neste domingo (7) a partir das 9h na Esplanada dos Ministérios, Brasília.
  • Acesso às arquibancadas é gratuito, liberado a partir das 6h30 da manhã.
  • Itens proibidos incluem latas, copos, armas, fogos de artifício, e a presença de animais, exceto cães-guia.
  • O desfile contará com três eixos temáticos: Brasil dos Brasileiros, COP30 e Novo PAC, além da participação do presidente Lula e autoridades.

Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Acesso às arquibancadas será a partir das 6h

A SSP-DF (Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal) divulgou a lista de itens que podem e não podem ser levados ao Desfile de 7 de Setembro, marcado para domingo (7), a partir das 9h, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

O acesso às arquibancadas é gratuito e será liberado a partir das 6h30 da manhã.

Estão vetados objetos que possam colocar em risco a segurança do público. Entre eles estão latas, copos, coolers e isopores; fogos de artifício e similares; artefatos explosivos; armas em geral; além de apontadores a laser. (Veja a lista de todos os objetos mais abaixo).

Leia mais

A presença de animais também é proibida, com exceção de cães-guia.


O que pode levar

O público poderá entrar na Esplanada com:

  • Alimentos em geral (frutas, biscoitos, lanches, desde que não estejam em vidros);
  • Água, sucos ou outras bebidas, também fora de garrafas de vidro;
  • Máscaras hospitalares;
  • Bonés e chapéus;
  • Protetor solar (exceto em spray ou aerossol).

O que não pode levar

Entre os itens proibidos pela Secretaria de Comunicação Social e pela Secretaria de Segurança Pública do DF estão:


  • Drones sem autorização;
  • Latas, copos, coolers e isopores;
  • Fogos de artifício, armas de fogo, artefatos explosivos e armas brancas;
  • Apontadores a laser ou similares;
  • Animais (exceto cães-guia);
  • Malas, pastas, caixas e similares;
  • Sprays e aerossóis;
  • Capacetes e máscaras que cubram todo o rosto;
  • Mastros para sustentar ou não bandeiras;
  • Churrasqueiras e fogões que usem gás ou eletricidade;
  • Garrafas e utensílios de vidro;
  • Substâncias inflamáveis;
  • Barracas e carrinhos de compra;
  • Drogas ilícitas;
  • Armas de brinquedo, réplicas e simulacros de armas de fogo;
  • Cartazes, bandeiras e símbolos que atentem contra a dignidade;
  • Mastros em PVC, material metálico, madeiras, tacos, bastões ou similares.

Serviço

Projeções – Projeções especiais em celebração ao Dia da Independência estão sendo exibidas em prédios públicos de Brasília desde o início da semana. Elas seguem até domingo (7) nas fachadas do Congresso Nacional e do Museu da República.

Programação – Este ano, o desfile será pautado por três eixos temáticos: Brasil dos Brasileiros, COP30 e Novo PAC, e Brasil do Futuro, além da programação tradicional das tropas das Forças Armadas (Marinha, Exército e Forças Aéreas) e da apresentação da Esquadrilha da Fumaça. O desfile, que começa a partir das 9h, contará com a presença do presidente Lula, além de ministros e autoridades.


Os blocos do desfile estão organizados da seguinte forma:

Eixo Temático 1: Brasil dos Brasileiros

Eixo Temático 2: COP30 e Novo PAC

Eixo Temático 3: Brasil do Futuro

A programação prossegue com:

  • Desfile Motorizado
  • Apresentação da Pirâmide Humana
  • Desfile Hipomóvel
  • Apresentação da Esquadrilha da Fumaça
  • Honras militares e encerramento

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.