Veja o que pode e o que não é permitido no desfile de 7 de Setembro Desfile acontecerá neste domingo (7); acesso é gratuito, mas itens como garrafas de vidro e latas serão proibidos Brasília|Do R7 03/09/2025 - 17h31 (Atualizado em 03/09/2025 - 17h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Desfile de 7 de Setembro ocorre neste domingo (7) a partir das 9h na Esplanada dos Ministérios, Brasília.

Acesso às arquibancadas é gratuito, liberado a partir das 6h30 da manhã.

Itens proibidos incluem latas, copos, armas, fogos de artifício, e a presença de animais, exceto cães-guia.

O desfile contará com três eixos temáticos: Brasil dos Brasileiros, COP30 e Novo PAC, além da participação do presidente Lula e autoridades. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Acesso às arquibancadas será a partir das 6h

A SSP-DF (Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal) divulgou a lista de itens que podem e não podem ser levados ao Desfile de 7 de Setembro, marcado para domingo (7), a partir das 9h, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

O acesso às arquibancadas é gratuito e será liberado a partir das 6h30 da manhã.

Estão vetados objetos que possam colocar em risco a segurança do público. Entre eles estão latas, copos, coolers e isopores; fogos de artifício e similares; artefatos explosivos; armas em geral; além de apontadores a laser. (Veja a lista de todos os objetos mais abaixo).

A presença de animais também é proibida, com exceção de cães-guia.

‌



O que pode levar

O público poderá entrar na Esplanada com:

Alimentos em geral (frutas, biscoitos, lanches, desde que não estejam em vidros);

Água, sucos ou outras bebidas, também fora de garrafas de vidro;

Máscaras hospitalares;

Bonés e chapéus;

Protetor solar (exceto em spray ou aerossol).

O que não pode levar

Entre os itens proibidos pela Secretaria de Comunicação Social e pela Secretaria de Segurança Pública do DF estão:

‌



Drones sem autorização;

Latas, copos, coolers e isopores;

Fogos de artifício, armas de fogo, artefatos explosivos e armas brancas;

Apontadores a laser ou similares;

Animais (exceto cães-guia);

Malas, pastas, caixas e similares;

Sprays e aerossóis;

Capacetes e máscaras que cubram todo o rosto;

Mastros para sustentar ou não bandeiras;

Churrasqueiras e fogões que usem gás ou eletricidade;

Garrafas e utensílios de vidro;

Substâncias inflamáveis;

Barracas e carrinhos de compra;

Drogas ilícitas;

Armas de brinquedo, réplicas e simulacros de armas de fogo;

Cartazes, bandeiras e símbolos que atentem contra a dignidade;

Mastros em PVC, material metálico, madeiras, tacos, bastões ou similares.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Serviço

Projeções – Projeções especiais em celebração ao Dia da Independência estão sendo exibidas em prédios públicos de Brasília desde o início da semana. Elas seguem até domingo (7) nas fachadas do Congresso Nacional e do Museu da República.

Programação – Este ano, o desfile será pautado por três eixos temáticos: Brasil dos Brasileiros, COP30 e Novo PAC, e Brasil do Futuro, além da programação tradicional das tropas das Forças Armadas (Marinha, Exército e Forças Aéreas) e da apresentação da Esquadrilha da Fumaça. O desfile, que começa a partir das 9h, contará com a presença do presidente Lula, além de ministros e autoridades.

‌



Os blocos do desfile estão organizados da seguinte forma:

Eixo Temático 1: Brasil dos Brasileiros

Eixo Temático 2: COP30 e Novo PAC

Eixo Temático 3: Brasil do Futuro

A programação prossegue com:

Desfile Motorizado

Apresentação da Pirâmide Humana

Desfile Hipomóvel

Apresentação da Esquadrilha da Fumaça

Honras militares e encerramento

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp