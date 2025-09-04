Parlamentares da direita agendam manifestação para este 7 de Setembro Governo também chama população para participar da programação da Independência Brasília|Do R7 04/09/2025 - 10h18 (Atualizado em 04/09/2025 - 10h18 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Parlamentares da direita convocam manifestações em várias cidades para 7 de Setembro.

O governo Lula tenta desassociar a camisa verde e amarela da direita em meio a disputas ideológicas.

Em Brasília, ocorrerá um desfile cívico-militar com a presença de Lula e ministros, enquanto apoiadores de Bolsonaro se reunirão em outro local.

Manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo, está marcada para as 15h com pautas sobre anistia, justiça e liberdade de expressão. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Atos estão previstos em diversos pontos do país Cadu Pinotti/Agência Brasil - arquivo

Diversos parlamentares da direita começaram a convocar a população para manifestações na Avenida Paulista e em outros pontos do país neste 7 de Setembro. Na outra ponta, o governo Lula chama a população a participar do evento para comemorar a Independência do Brasil.

Enquanto o presidente da República tenta desassociar a camisa verde e amarela da direita, opositores articulam apoio popular em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em Brasília, por exemplo, ocorre o desfile cívico-militar no domingo (7), a partir das 9h, com o tema da soberania nacional, com a presença do presidente Lula e ministros do governo.

Está na hora de tirar a camisa verde-amarela do armário e mostrar pra todo mundo o seu orgulho de ser brasileiro. 💚💛 Passe pra frente esta mensagem e lembre sempre que esse país é nosso. 🇧🇷



Governo do Brasil: do lado do povo brasileiro. ✊ #Brasil #GovBR #BrasilSoberano pic.twitter.com/QRRpPQC3ED — Governo do Brasil (@govbr) September 3, 2025

No mesmo dia, no entanto, apoiadores do ex-presidente estarão no estacionamento Ibero-Americano, em frente à Torre de TV. A Secretaria de Segurança Pública do DF montou um esquema para que os dois grupos não se encontrem nas manifestações.

O sistema não vai apagar a direita, não vai apagar quem acredita no Brasil e tem fé em Deus!



No 7 de setembro lutaremos mais uma vez pela nossa independência! #ReajaBrasil pic.twitter.com/1tbrPsC6zj — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) September 1, 2025

Oposição

Na avenida Paulista, em São Paulo, a manifestação deve ocorrer a partir das 15h, pautada pelos temas da anistia, justiça e liberdade de expressão. O local já foi palco de outras manifestações a favor de Bolsonaro. A última, em 3 de agosto, ocorreu sem a presença do ex-presidente que já cumpria medidas cautelares em casa, incluindo recolhimento domiciliar noturno.

Na ocasião, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) realizou uma chamada com o pai e o colocou no viva-voz durante o ato. A participação indireta de Bolsonaro resultou na sua prisão domiciliar por determinação do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes no dia seguinte.

VAI SER GIGANTE!

Dia 07 de setembro, o Brasil todo nas ruas! pic.twitter.com/v7kh0pmfRv — Gustavo Gayer (@GayerGus) September 4, 2025

Em Recife (PE), também são esperadas manifestações na Avenida Boa Viagem, a partir das 14h. Em Teresina (PI), a manifestação deve ocorrer às 16h, na Ponte Estaiada.

