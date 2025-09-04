Parlamentares da direita agendam manifestação para este 7 de Setembro
Governo também chama população para participar da programação da Independência
Diversos parlamentares da direita começaram a convocar a população para manifestações na Avenida Paulista e em outros pontos do país neste 7 de Setembro. Na outra ponta, o governo Lula chama a população a participar do evento para comemorar a Independência do Brasil.
Enquanto o presidente da República tenta desassociar a camisa verde e amarela da direita, opositores articulam apoio popular em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Em Brasília, por exemplo, ocorre o desfile cívico-militar no domingo (7), a partir das 9h, com o tema da soberania nacional, com a presença do presidente Lula e ministros do governo.
No mesmo dia, no entanto, apoiadores do ex-presidente estarão no estacionamento Ibero-Americano, em frente à Torre de TV. A Secretaria de Segurança Pública do DF montou um esquema para que os dois grupos não se encontrem nas manifestações.
Oposição
Na avenida Paulista, em São Paulo, a manifestação deve ocorrer a partir das 15h, pautada pelos temas da anistia, justiça e liberdade de expressão. O local já foi palco de outras manifestações a favor de Bolsonaro. A última, em 3 de agosto, ocorreu sem a presença do ex-presidente que já cumpria medidas cautelares em casa, incluindo recolhimento domiciliar noturno.
Na ocasião, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) realizou uma chamada com o pai e o colocou no viva-voz durante o ato. A participação indireta de Bolsonaro resultou na sua prisão domiciliar por determinação do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes no dia seguinte.
Em Recife (PE), também são esperadas manifestações na Avenida Boa Viagem, a partir das 14h. Em Teresina (PI), a manifestação deve ocorrer às 16h, na Ponte Estaiada.
