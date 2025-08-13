Acareação rápida conduzida por Moraes entre Cid e ex-assessor de Bolsonaro chega ao fim Medida atende a um pedido da defesa de Marcelo Câmara, que apontou contradições nos depoimentos prestados por Mauro Cid Brasília|Gabriela Coelho e Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 13/08/2025 - 11h41 (Atualizado em 13/08/2025 - 12h45 ) twitter

Mauro Cid e ex-assessor de Bolsonaro participam de acareação no STF Ton Molina/STF - Arquivo

Começou no final da manhã desta quarta-feira (13), no STF (Supremo Tribunal Federal), a acareação entre o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, e Marcelo Câmara, ex-assessor do ex-presidente. Ambos são réus no inquérito que investiga a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

A audiência, realizada na sala de audiências do tribunal, foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes e atende a um pedido da defesa de Marcelo Câmara, que apontou contradições nos depoimentos prestados por Cid à Polícia Federal.

O procedimento, conduzido pelo ministro Moraes, teve início por volta das 11h40 e contou com a presença de advogados, representantes do Ministério Público Federal e policiais federais responsáveis pelo caso. A acareação teve duração aproximada de 40 minutos, encerrando-se às 12h21.

Ao final da audiência, o advogado de Marcelo Câmara, Eduardo Kuntz, pediu a liberdade de seu cliente e ressaltou que, durante o procedimento, Mauro Cid afirmou que Câmara não participou da manipulação da minuta do golpe.

Segundo Kuntz, Cid também negou que tenha havido qualquer tipo de monitoramento do ministro Alexandre de Moraes, explicando que o que ocorreu foi apenas uma checagem de agenda. O advogado avaliou que a acareação trouxe esclarecimentos importantes e disse ter saído satisfeito com o resultado.

Entenda a acareação

Entre os pontos em discussão estavam a suposta elaboração de minutas golpistas no Palácio da Alvorada, o possível monitoramento do ministro Moraes e relatos considerados inconclusivos sobre esse acompanhamento.

Como está preso preventivamente no Complexo Penitenciário da Papuda, Marcelo Câmara foi levado ao STF com tornozeleira eletrônica e sob escolta, com a determinação de que não poderá se comunicar com nenhuma pessoa além dos advogados durante o deslocamento e a audiência.

Câmara está preso desde que seu advogado, Eduardo Kuntz, apresentou ao STF mensagens que alega ter trocado com Mauro Cid pelas redes sociais. Segundo a defesa, essas conversas indicariam a necessidade de anular o acordo de colaboração premiada de Cid.

Em depoimento prestado em julho à Polícia Federal, Marcelo Câmara negou qualquer contato — direto ou indireto — com Mauro Cid para interferir na delação. Ele afirmou que não tentou obstruir a Justiça e que sempre cumpriu as medidas cautelares determinadas pela Corte.

