Adultização ganha destaque no Congresso com negociações por CPI e pauta na Câmara Deputados votam projeto e Senado pode discutir etapas para instalar Comissão; líderes se reúnem nesta terça para tratar do assunto Brasília|Lis Cappi e Rute Moraes, do R7, em Brasília 19/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/08/2025 - 02h00 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Debate no Congresso Nacional se intensifica sobre a 'adultização' e a proteção de crianças nas redes sociais.

Deputados planejam votar projeto 2628/2022 que propõe regras rígidas contra abusos

Sugestão de instalação de CPI no Senado para investigar abusos na internet ganha apoio com 70 assinaturas.

Projeto exige plataformas protegerem dados, previnem bullying e controle de uso por responsáveis. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Regras para que redes sociais protejam menores de idade estão na pauta de votações da Câmara Agência Brasil/Arquivo

Os abusos contra crianças e adolescentes nas redes sociais voltam ao centro dos debates no Congresso Nacional nos próximos dias.

As ações têm o objetivo de acelerar votações sobre o tema — que se popularizou com o termo “adultização” — e devem ser negociadas em reunião com líderes partidários da Câmara nesta terça-feira (19).

A ideia é chegar a um consenso para votar a urgência e o projeto que garanta mais segurança a menores de idade em redes sociais. A votação está prevista para esta quarta-feira (20).

“Há pautas importantes que exigem debate, negociação, tempo. Mas essa pauta não pode esperar, porque uma infância perdida não se recupera. Uma criança ferida carrega essa marca para sempre”, ressaltou o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), na última semana, ao indicar a votação ao texto.

A proposta a ser analisada é o projeto 2628/2022, que já foi aprovado pelo Senado e propõe regras mais rígidas contra o aliciamento de crianças e adolescentes nas redes sociais. (Leia abaixo).

Antes da votação, parlamentares também querem discutir riscos que alcançam menores de idade.

CPI da Pedofilia

No Senado, congressistas pretendem negociar o início de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para apurar abusos cometidos contra crianças e adolescentes na internet. O requerimento é de autoria dos senadores Jaime Bagattoli (PL-RO) e Damares Alves (Republicanos-DF).

A proposta tem apoio expressivo de senadores e foi protocolada na última semana com 70 assinaturas. As etapas para uma eventual instalação dependem de acordo com o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP).

Projeto para segurança nas redes

Entre os destaques do projeto, está a responsabilização das plataformas digitais no sentido de prevenir práticas como bullying, exploração sexual e padrões de uso que possam ter impacto negativo a menores de idade.

O projeto também determina que as plataformas garantam a privacidade de dados e incluam filtros para que crianças e adolescentes não fiquem expostos a conteúdos sensíveis.

A proposta ainda prevê que perfis sejam vinculados ao de pais ou responsáveis, para controle de interações e do tempo de uso das plataformas por parte de menores de idade.

