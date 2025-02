Receita do DF apreende R$ 2 milhões em mercadorias sem nota fiscal neste fim de semana Auditores apreenderam 70 mil garrafas de bebidas alcoólicas, além de celulares, pneus e outros produtos Brasília|Do R7, em Brasília 10/02/2025 - 09h48 (Atualizado em 10/02/2025 - 10h07 ) twitter

Garras de whisky 12 anos foram apreendidas Receita do DF/Divulgação - 09.02.2025

A Receita do Distrito Federal apreendeu neste fim de semana R$ 2 milhões em mercadorias sem nota fiscal ou com nota fiscal adulterada. A operação começou na sexta-feira (7) e seguiu até domingo (9), com ações realizadas em diversos pontos do Distrito Federal.

Os auditores atuaram principalmente de madrugada, horário em que, segundo a Receita, muitos sonegadores tentam driblar as fiscalizações. A pasta argumenta que a ação não só coíbe a evasão de receitas, como fortalece a arrecadação espontânea, fazendo com que os contribuintes regulares não sejam prejudicados.

Uma das apreensões foi realizada na madrugada de domingo (9) na BR-060. Uma carreta de 70 mil garrafas de bebidas alcoólicas foi parada com notas falsas. Na carga, havia uísque de marcas famosas, além de vodka e tequila. A mercadoria estava avaliada em R$ 1,8 milhão, com um crédito tributário, considerando ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços) e multas, de cerca de R$ 1,1 milhão.

Também na BR-060, outro veículo foi encontrado transportando celulares sem documentação fiscal. A carga estava avaliada em R$ 100 mil, com um crédito tributário de R$ 45 mil. Em outros pontos do DF, cerca de 500 unidades de pneus foram apreendidas.

Em outra fiscalização foram encontradas mercadorias como bolsas e peças de vestuário, avaliadas em R$ 140 mil, com crédito tributário de R$ 60 mil.

Para o Secretário de Economia do DF, Ney Ferraz, a vigilância constante faz com que os comerciantes que cumprem as obrigações tributárias sejam protegidos. “Verificamos [nas apreensões] que as documentações fiscais apresentadas possuíam declarações divergentes em relação à carga transportada. Esse tipo de prática, comum entre os sonegadores, tem sido combatida com rigor pelas equipes de fiscalização da Secretaria de Economia, que trabalham incessantemente”, disse.