Alças de acesso para as vias Epia Norte e Epig serão liberadas nesta quinta Percurso estava interditado desde o fim de fevereiro para as obras de concretagem da via Epig

A alça de acesso a via Estrada Parque de Indústrias e Abastecimento Norte (Epia Norte), e a alça de acesso da Epia Sul a Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig), ao lado da sede da Polícia Rodoviária Federal, serão liberadas para o trânsito nesta quinta-feira (11). O percurso estava interditado desde o fim de fevereiro para as obras de concretagem da via Epig.

Com a liberação de acesso, o motorista que circula pela Epia e pretende acessar o Setor Policial Sul não precisará mais utilizar as vias da Octogonal. Secretário de Obras e Infraestrutura, Valter Casimiro avalia que com a medida, o trânsito deve melhorar na região.

“Especialmente o transporte público. E seguimos trabalhando para concluir esse primeiro trecho da orba até o mês de agosto”, afirmou.

As obras de requalificação da via Epig preveem a implantação de uma faixa exclusiva para ônibus no sistema BRT, além da construção de nove viadutos, estações BRT, passagens para pedestres e ciclovias.

As orbas serão realizadas em seis trechos, para afetar menos o trânsito. O primeiro trecho em execução, situado na interseção da via EPTG com a via Epig, abrange a implantação de corredor BRT, a construção de dois novos viadutos, instalação de ciclovias, obras de drenagem, pavimentação, sinalização, paisagismo, calçadas e mobiliário urbano.