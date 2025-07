Alckmin diz que diálogo com EUA sobre taxação ocorre por meios oficiais e de ‘forma reservada’ Vice-presidente comanda conversas com norte-americanos; tarifa imposta por Trump começa a valer em agosto Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 21/07/2025 - 20h10 (Atualizado em 21/07/2025 - 20h22 ) twitter

Alckmin tem se reunido diariamente com os setores afetados pela decisão de Trump Júlio César Silva/MDIC - 16.07.2025

O vice-presidente Geraldo Alckmin declarou nesta segunda-feira (21) que os diálogos com os Estados Unidos sobre a taxa de 50% imposta pelo presidente Donald Trump também ocorrem “de forma reservada”.

A tarifa foi anunciada pelo republicano na semana retrasada e vai atingir a todos os produtos brasileiros comprados pelos EUA.

“Queria finalmente dizer a vocês que nós estamos em conversa com o governo americano pelos canais institucionais e de forma reservada”, destacou a jornalistas ,após nova rodada de discussão com os setores atingidos pelo tarifaço de Trump.

Após o anúncio do norte-americano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou a criação de um comitê interministerial para discutir a tarifa.

‌



O grupo de trabalho é chefiado por Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O comitê também reúne empresários e o setor produtivo.

O vice-presidente não informou, contudo, quem tem comandado as conversas do lado norte-americano. Alckmin também não afirmou se o governo dos EUA retornou aos contatos feitos pelo Brasil em busca de negociação.

‌



‘Guerra tarifária’

Mais cedo nesta segunda, Lula negou haver uma “guerra tarifária” entre Brasil e Estados Unidos. Para o petista, a “guerra tarifária” começará quando o governo brasileiro responder à tarifa imposta por Trump.

“Não estamos numa guerra tarifária. Guerra tarifária vai começar na hora que eu der a resposta ao Trump, se ele não mudar de opinião”, declarou Lula a jornalistas em Santiago, capital do Chile.

‌



“Porque as condições que ele impôs não foram condições adequadas. Ninguém pode ameaçar com decisão judicial. Quem sou eu para tomar decisão diante da Suprema Corte”, acrescentou, em referência à relação feita por Trump entre a taxação e o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Tarifaço de Trump

Em 9 de julho, Donald Trump anunciou que vai cobrar 50% de todos os itens do Brasil comprados pelos EUA a partir de 1º de agosto.

Segundo o republicano, a medida é uma resposta direta a supostos ataques do Brasil à liberdade de expressão de empresas norte-americanas e à forma como o país tem tratado Bolsonaro.

Além de inelegível até 2030, o ex-presidente é réu no STF (Supremo Tribunal Federal) por tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito.

Para o líder norte-americano, o julgamento e as investigações que envolvem o ex-presidente brasileiro configurariam uma “caça às bruxas” que deveria “terminar imediatamente”.

