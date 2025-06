Lula chega à França para assinar 20 acordos com Macron e receber título de doutor Presidentes vão fechar acordos em áreas como energia, saúde e educação; Lula receberá título na Universidade de Paris 8 Brasília|Do R7, em Brasília 04/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/06/2025 - 02h00 ) twitter

Primeira reunião de Lula com Macron está prevista para quinta Ricardo Stuckert / PR - arquivo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chega nesta quarta-feira (4) à França para uma agenda de compromissos que vai até a próxima segunda-feira (9). Durante a passagem pelo país, Lula deve assinar cerca de 20 acordos com o presidente francês, Emmanuel Macron, e receber duas homenagens, uma delas pela Universidade de Paris 8, que vai conceder ao brasileiro o título de doutor honoris causa.

Essa é a primeira visita de Estado de um presidente brasileiro à França após 13 anos. A agenda de Lula começa nesta quinta-feira (5), com a cerimônia oficial de chegada ao Pátio de Honra da Esplanada dos Inválidos, na área norte do edifício Hotel des Invalides. O local sedia cerimônias militares francesas e é usado em desfiles e outros eventos.

Em seguida, o presidente brasileiro se reúne com Macron no Palácio do Eliseu, sede do governo francês, em uma reunião entre as delegações dos dois países, que será seguida por uma cerimônia de assinatura de atos, além de declarações à imprensa.

O Ministério das Relações Exteriores informou que os dois presidentes deve anunciar cerca de 20 medidas, que incluem declarações, acordos, memorandos de entendimento e anúncios conjuntos.

Segundo o Itamaraty, são atos relacionados às áreas de energia, saúde, educação, ciência e tecnologia e segurança pública, com destaque para a produção de vacinas em parceria entre Fiocruz e Instituto Pasteur, e o lançamento de um diálogo digital sobre inteligência artificial e cibersegurança.

Também há expectativa de adoção de uma nova declaração dos dois líderes sobre mudança do clima, reforçando o engajamento de ambos os países e a mobilização internacional para a COP30, que será sediada pelo Brasil em novembro deste ano.

O acordo Mercosul-União Europeia também deve ser discutido entre Lula e Macron. O governo brasileiro tem a expectativa de que o atual contexto internacional, geopolítico e de guerra comercial favoreça o apoio do bloco europeu ao tratado. Segundo o Itamaraty, o Brasil pretende explorar essa condição para avançar em direção à aprovação do acordo em 2025.

Homenagens a Lula

Na quinta, Lula deve ser homenageado em uma sessão solene na Academia Francesa. O Itamaraty diz que essa é uma deferência “muito rara e muito significativa”, visto que a Academia, fundada em 1635, convidou apenas outros 19 chefes de Estado para participar de uma sessão oficial em quase 400 anos de história.

Antes de Lula, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o único brasileiro a receber essa honra foi o Imperador Dom Pedro II, em 1872.

Na sexta-feira (6), Lula receberá o título de doutor honoris causa na Universidade de Paris 8, conhecida também pelo nome de Paris 8 de Vincennes Saint-Denis. A universidade tem forte vínculo com a classe trabalhadora e com públicos marginalizados, incluindo estudantes sem diploma e imigrantes.

Segundo o embaixador Flávio Goldman, diretor do departamento de Europa do Ministério das Relações Exteriores, a universidade foi fundada em 1969 como resposta às transformações sociais e educacionais impulsionadas pelos protestos de maio de 1968 na França.

“Localizada na região periférica de Paris, foi criada com o propósito de democratizar o ensino superior, sempre tendo forte vínculo com a classe trabalhadora, com públicos marginalizados, estudantes, cientistas e imigrantes. Portanto, uma instituição comprometida com políticas sociais”, disse Goldman.

Outros compromissos

Lula também deve participar do Fórum Econômico Brasil-França. O encontro reunirá autoridades e líderes empresariais de ambos os países para discutir temas como transição energética, inovação, infraestrutura e oportunidades de negócios e investimentos.

No sábado (7), o presidente do Brasil deve ir à cidade de Toulon ao lado de Macron para visitar a base naval da Marinha Francesa.

No domingo (8), Lula foi convidado a participar, em Mônaco, de evento sobre a economia azul, com enfoque na questão da utilização econômica e mobilização de financiamento para a conservação dos oceanos.

No dia seguinte, o presidente vai a Nice para participar da Terceira Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos. A conferência busca promover o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 14, da Agenda 2030, que é dedicada à conservação e uso sustentável dos oceanos, mares e recursos marinhos.

