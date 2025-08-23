Alckmin diz que investigação dos EUA tem ‘fragilidade jurídica total’ e minimiza impactos
Segundo o vice-presidente, apenas 3,3% das exportações brasileiras serão afetadas pelo tarifaço imposto por Donald Trump
O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou neste sábado (23) que a investigação dos Estados Unidos que fundamenta o tarifaço aplicado ao Brasil tem “fragilidade jurídica total”.
“Estamos respondendo à tal da Seção 301. Há uma fragilidade jurídica total nessa questão. Você não pode usar política regulatória, que é imposto de importação e exportação, por razões partidárias. Não tem sentido”, afirmou durante evento do PT para tratar da conjuntura econômica do país.
Alckmin também minimizou os efeitos do tarifaço, destacando que elas atingem apenas uma parcela marginal das exportações nacionais.
“Na década de 1980, 24% das nossas exportações iam para os Estados Unidos. Hoje, é 12%. O que está afetado no tarifaço são 3,3% [das exportações]”, ressaltou.
Segundo Alckmin, o governo brasileiro já acionou a OMC (Organização Mundial do Comércio) contra as medidas impostas pelos EUA e uma decisão sobre o caso deve sair em setembro.
“Isso deve ser decidido agora em setembro, pode chegar até a Suprema Corte”, afirmou.
O vice-presidente também mencionou a redução do desmatamento na Amazônia e saiu em defesa do Pix, ambos citados no processo aberto pelos Estados Unidos contra o Brasil.
