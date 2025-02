Alcolumbre e Motta dão início ao ano do Congresso; acompanhe Ao lado de representantes dos Três Poderes, sessão marca o início oficial dos trabalhos legislativos de 2025 Brasília|Do R7 03/02/2025 - 16h06 (Atualizado em 03/02/2025 - 16h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O novo presidente do Congresso Nacional e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), ao lado do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), dão início ao ano legislativo com cerimônia oficial nesta segunda-feira (3). O evento conta com a participação de representantes dos Três Poderes e terá a leitura da mensagem presidencial, com a tradicional carta que é enviada pelo Palácio do Planalto ao Congresso todos os anos.

A sessão começa com o Hino Nacional, seguido de uma sequência de 21 tiros de canhão da Bateria Caiena, do Exército. Alcolumbre passará pela tropa em ritual semelhante à passagem de militares para batalhas.

Entre as autoridades, está prevista a ida do presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, que deu início oficial ao ano do Judiciário em um discurso que lembrou o 8 de Janeiro, resultados alcançados pela corte e avanços do Congresso Nacional.

Durante o discurso no STF, Barroso destacou a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Motta e Alcolumbre, que não quiseram falar durante a cerimônia.

‌



Encontro com Lula

Mais cedo, Lula recebeu os presidentes eleitos no Palácio do Planalto e, no encontro, afirmou que Motta e Alcolumbre não terão qualquer problema na relação com o governo. O chefe do Executivo se referiu aos dois nomes como amigos e também disse torcer pelo êxito dos parlamentares.

“Estou aqui junto com Davi Alcolumbre e Hugo Motta e estou muito feliz. Primeiro porque sou amigo dos dois; tenho conhecimento do compromisso democrático que eles têm. E eles não terão problema na relação política com o Executivo”, declarou Lula.