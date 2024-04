Ao vivo: acompanhe lançamento de linha de crédito e ‘Desenrola para pequenas empresas’

Alto contraste

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assina nesta segunda-feira (22) a medida provisória que cria programa Acredita, iniciativa de reestruturação do mercado de crédito no Brasil com quatro eixos (veja transmissão ao vivo acima). “O primeiro (Acredita no Primeiro Passo) é um programa de microcrédito para inscritos no CadÚnico. O segundo (Acredita no seu negócio) é voltado às empresas, por meio do Desenrola Pequenos Negócios e Procred 360. Há ainda uma frente que visa a criação do mercado secundário para crédito imobiliário. Por último, a aposta no Eco Invest Brasil - Proteção Cambial para Investimentos Verdes”, informou o governo.

No primeiro eixo, o programa de microcrédito para inscritos no Cadastro Único tem como público-alvo as famílias de baixa renda, os informais, as mulheres e os pequenos produtores rurais. Vai funcionar como sistema de garantia de crédito, realizado por meio do FGO-Desenrola, cuja fonte para investimento em 2024 é de R$ 500 milhões. O governo destaca que pelo menos metade das concessões deve ser destinada a mulheres.

Lançamento acontece nesta segunda (Rovena Rosa/Agência Brasil)

No segundo eixo, a principal ação é o Desenrola Pequenos Negócios, cujo público-alvo são os MEIs, as microempresas e as pequenas empresas com faturamento bruto anual até R$ 4,8 milhões e estão inadimplentes em dívidas bancárias. Segundo a Serasa Experian, cerca de 6,3 milhões estão inadimplentes.

Já no terceiro eixo, cujo público-alvo são o mercado imobiliário e o setor de construção civil, o governo prevê criar um mercado secundário de crédito imobiliário mais robusto para potencializar essas áreas no país. "