Ao vivo: STF julga nesta terça-feira denunciados do Núcleo 2 por tentativa de golpe de Estado Nesta terça, serão realizadas duas sessões: a primeira começará às 9h30, e a segunda, às 14h Brasília|Gabriela Coelho e Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 22/04/2025 - 07h29 (Atualizado em 22/04/2025 - 07h29 ) twitter

No primeiro dia do julgamento, Bolsonaro sentou na primeira fileira do plenário Antonio Augusto/STF - 25.3.2025

O STF (Supremo Tribunal Federal) julga nesta terça-feira (22) o Núcleo 2 dos denunciados pela PGR (Procuradoria-Geral da República) por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. O julgamento será na Primeira Turma.

Nesta terça, serão realizadas duas sessões: a primeira começará às 9h30, e a segunda, às 14h. Na terça (23), o caso será retomado, se necessário, entre 8h e 10h.

No Núcleo 2, são seis denunciados:

Fernando de Sousa Oliveira (delegado da Polícia Federal);

Filipe Garcia Martins Pereira (ex-assessor para Assuntos Internacionais da Presidência da República);

Marcelo Costa Câmara (coronel da reserva do Exército e ex-assessor da Presidência da República);

Marília Ferreira de Alencar (delegada da Polícia Federal);

Mário Fernandes (general da reserva do Exército) e

Silvinei Vasques (ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal).

Se a denúncia for aceita, os denunciados viram réus. Nessa fase, o colegiado examina se a denúncia atende aos requisitos legais e avalia se a acusação apresentou elementos suficientes para a abertura de uma ação penal contra os acusados.

Assim como ocorreu no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, o STF deve aumentar o policiamento e vai restringir os acessos às dependências do local nos dias das sessões.

