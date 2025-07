Após operação da PF, Motta diz que ‘vai aguardar’ para comentar situação de deputado alvo de investigação Presidente da Câmara adotou tom de cautela por busca e apreensão em gabinete do deputado Júnior Mano Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 08/07/2025 - 11h50 (Atualizado em 08/07/2025 - 12h06 ) twitter

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), vai aguardar desdobramentos da operação da PF Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados - 18.06.2025

O presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que “vai aguardar” os desdobramentos da operação da PF (Polícia Federal) para comentar a situação do deputado federal Júnior Mano (PSB-CE).

A declaração veio na manhã desta terça-feira (8), pouco após investigadores irem ao gabinete do parlamentar para cumprir um mandado de busca e apreensão.

A etapa faz parte de operação que apura um esquema de desvios de recursos públicos, envolvendo fraudes de licitações e contratos administrativos em cidades do Ceará.

Júnior Mano foi um dos alvos, mas ainda não conversou com a presidência da Câmara. Motta disse não ter ligado para o deputado, e que não tem previsão de conversar com o parlamentar.

Por meio de nota, a assessoria do deputado Júnior Mano negou participações em processos de licitação fraudulentos, “ordenação de despesas ou fiscalização de contratos administrativos”.

O líder do PSB na Câmara, deputado Pedro Campos (PSB-PE), por sua vez, disse aguardar que os fatos sejam “investigados e esclarecidos o mais breve possível”, e defendeu que haja respeito à defesa.

