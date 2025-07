Associação de pesca cita preocupação com tarifaço dos EUA: ‘Não há alternativa de mercado’ Abipesca diz haver risco a mais de 1 milhão de pescadores; produtores de laranja, que ficaram de fora de aumento, citam ‘alívio’ Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 30/07/2025 - 17h48 (Atualizado em 30/07/2025 - 18h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tarifas de 50% dos EUA contra o Brasil alcançam peixes; associação teme impactos financeiros Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - Arquivo

As regras para taxação de produtos brasileiros aos Estados Unidos, divulgadas nesta quarta-feira (30), mantiveram a cobrança de 50% ao setor de pesca. A manutenção indicou preocupação aos representantes da área, que indicam risco de falência e o impacto a pescadores.

“O impacto será severo e imediato, com repercussões sociais e econômicas profundas, especialmente em regiões onde a atividade pesqueira é a principal fonte de emprego e renda”, aponta trecho de nota divulgada pela Abipesca (Associação Brasileira das Indústrias de Pescado).

O grupo também apontou dificuldade de escoamento da produção para outros mercados. A previsão é que as mudanças alcancem mais de 1 milhão de pescadores.

“Mais de um milhão de pescadores profissionais, além de milhares de famílias, serão diretamente afetados. A interrupção do escoamento da produção nacional comprometerá a subsistência de uma ampla rede de trabalhadores e comunidades, provocando consequências drásticas para a segurança econômica do país”, indica em outro momento.

‌



O cenário mais grave, segundo a associação, é no Ceará. Mas também há preocupação de que negócios entrem em recuperação judicial pela dificuldade de lidar com problemas financeiros. Como resposta, o grupo pede por um auxílio emergencial junto ao governo federal.

“Não há alternativas viáveis de mercado. O Brasil abriga uma cadeia produtiva de pescados altamente dependente das exportações para os Estados Unidos”, diz a nota. “É necessário que o Governo Brasileiro inclua o setor de pescados nas medidas emergenciais de mitigação”, aponta, em outro momento.

‌



Exportação de laranja ficou de fora

De outro lado, representantes do setor de laranja, que faz parte da lista de produtos que não contará com aumentos, citaram “alívio” com a decisão divulgada pela Casa Branca nesta quarta.

Metade das vendas de laranjas do Brasil são direcionadas aos Estados Unidos, e não haverá sobretaxa de 40% — para as laranjas fica valendo apenas o imposto de 10%, implementado pelos Estados Unidos em abril.

‌



A decisão do governo norte-americano também excluiu aeronaves e componentes aéreos da tarifa adicional. A adequação beneficia diretamente a Embraer, que aposta na continuidade de diálogo par tentar zerar tarifas (anulando ainda os 10% indicados pelos EUA em abril).

“Continuamos acreditando e defendendo firmemente o retorno à regra de tarifa zero para a indústria aeroespacial global. Mais importante ainda, apoiamos o diálogo contínuo entre os governos brasileiro e norte-americano e permanecemos confiantes em um resultado positivo para os dois países”, diz trecho de nota da empresa.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp