Atendimentos por suspeita de dengue na rede pública ultrapassam 43 mil pessoas no DF Dados, do Iges DF, são referentes aos atendimentos em hospitais públicos e UPAs entre janeiro e o início de março deste ano

Alto contraste

A+

A-

Em um mês, 488 focos do mosquito da dengue foram identificados Em um mês, 488 focos do mosquito da dengue foram identificados (Dênio Simões/Agência Brasília)

Em quase três meses, hospitais públicos e UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) do Distrito Federal atenderam mais de 43.864 pessoas com suspeita de dengue, segundo o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF que considera o período de janeiro até as 6h deste sábado (16). Do total de suspeitas, 29.972 casos da doença foram confirmados, o que corresponde a 69% dos atendimentos.

Ainda de acordo com o Instituto, 44% dos casos recebidos eram considerados "urgentes" e 20% foram classificados como "muito urgentes". Mulheres entre 20 a 59 anos estão entre os pacientes com maior número de atendimentos registrados, totalizando 17.116 pessoas.

Nesse período, 3.549 pessoas foram internadas, sendo a maior concentração nas Unidades de Pronto Atendimento, com 2.063 registros. Em média, o tempo de permanência dos pacientes foi 1 dia nas UPAs e de quase 2 nos hospitais.

Em relação aos atendimentos por unidade, o Instituto informou que a UPA de Ceilândia e de São Sebastião foram os locais com maior número de pessoas recebidas, sendo 4.952 e 4.536, respectivamente.

Focos de dengue no DF

Em um mês, leituristas (responsáveis por fazer a leitura mensal do consumo de energia) da Neoenergia identificaram 488 focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, no Distrito Federal. De acordo com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, o DF tem 140.800 casos registrados de dengue neste ano, com 109 mortes e outras 52 em avaliação.

A secretaria treinou cerca de 200 leituristas para identificar focos do mosquito durante as visitas às residências. A parceria entre a pasta e a distribuidora de energia mostrou que Taguatinga, Brazlândia, Sobradinho, Plano Piloto e Ceilândia somam 58% dos focos do mosquito.

Em relação aos atendimentos por unidade, o Instituto informou que a UPA de Ceilândia e de São Sebastião foram os locais com maior número de pessoas recebidas, sendo 4.952 e 4.536, respectivamente.

Governo do DF define protocolo de atendimento a pacientes com dengue em hospitais particulares

O Ministério da Saúde e o governo do Distrito Federal se reuniram com os diretores de hospitais particulares da capital para definir as diretrizes de atendimento dos pacientes com dengue. O encontro aconteceu nesta quarta-feira (13) e definiu o manejo clínico da doença, com escala da classificação de risco. O protocolo foi criado pelo Ministério da Saúde e deve ser implementado por toda a rede privada (leia mais aqui).